Stipendi, bonus da 100 euro e assegni: c’è la circolare definitiva

Nella circolare numero 4 del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate le novità introdotte dalla legge di Bilancio (L. n. 234/2021) su bonus 100 euro (Renzi), Irpef, Irap e l’assegno unico e universale per i figli in pagamento da marzo. Nella circolare si chiarisce che in conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato modifica l’articolo 12 del TUIR. Contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni,

ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli

con disabilità;

è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro

figli) di cui al comma 1-bis.

Per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni

e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

Bonus 100 euro

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 (bonus 100 euro), sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.

Il bonus Renzi è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati. Per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021. O per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

