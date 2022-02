Colpi d’arma da fuoco esplosi poco prima della mezzanotte a San Vitaliano in provincia di Napoli, nel complesso di edilizia popolare 219. Sul posto, in via Massimo Troisi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. I colpi sarebbero stati esplosi in aria. A terra sono stati trovati e sequestrati 10 bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna.

A Scampia intanto è incessante l’impegno dei carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A dimostrare lo sforzo profuso sono gli arresti effettuati in questi ultimi 20 giorni. Sono 7 infatti gli arresti per droga effettuati. Una vendita al dettaglio costante e quotidiana che fornisce al potenziale cliente una notevole varietà di prodotti. Dalla cocaina all’eroina passando per l’hashish e la marijuana senza dimenticare l’intramontabile cobret.