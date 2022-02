Statale 268: traffico paralizzato per un grave incidente, ci sarebbero vittime

Terribile incidente sulla Statale 268 tra Terzigno e San Giuseppe Vesuviano. Dalle prime indiscrezione ci sarebbero due giovani vittime. Ancora non si conoscono le dinamiche dei fatti. Sul posto sono presenti le autorità competenti, le forze dell’ordine ed i soccorritori. Il traffico è in tilt. Ancora uno schianto, dunque, sulla superstrada, il quarto in poco più di una settimana. Seguiranno aggiornamenti.

Si era spento appena stamattina Fedele Radunanza la vittima del tragico incidente registrato lunedì scorso sulla Statale 268 “Del Vesuvio”. Fedele, 44 anni, svolgeva la professione di ambulante insieme al padre. Recentemente, però, aveva scelto di percorrere una nuova via professionale. L’associazione CNA Ambulanti, nella figura del presidente Arcangelo Franzese, esprime vicinanza alla famiglia del giovane di San Gennarello ad Ottaviano.