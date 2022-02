A causa di un incidente, è temporaneamente bloccato il traffico lungo la strada statale 268 “Del Vesuvio”, in direzione Angri, tra gli svincoli di Cercola e Madonna dell’Arco – km 0,000 ed il km 2,000 – in corrispondenza del territorio comunale di Cercola in provincia di Napoli. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto più veicoli e causato il ferimento di più persone. Sul posto è presente il personale di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118, per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Si tratta del terzo grave incidente sulla superstrada nel giro di meno di una settimana. In questo caso ci sarebbero persone in pericolo di vita, mentre invece negli altri sinistri non c’erano feriti importanti. In questa fattispecie si è reso invece necessario il ricovero.