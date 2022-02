A Castello di Cisterna (Napoli) i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 31enne del posto. I militari lo hanno controllato e perquisito. Nella sua abitazione rinvenuti e sequestrati 37 panetti di hashish e 26 dosi della stessa sostanza gia’ pronte per la vendita al dettaglio. Trovati anche altri due involucri contenenti cocaina e crack. La droga sequestrata raggiunge quasi i quattro chili. Sotto sequestro anche 270 euro in contante. L’arrestato è condotto nel carcere di Poggioreale.

Sei lavoratori in nero i cui tre irregolari sul territorio nazionale ed altri due percettori del reddito di cittadinanza sono individuati dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli in un’azienda agricola di Acerra (Napoli). Il titolare dell’azienda è finito denunciato per sfruttamento di lavoro irregolare ed impiego di cittadini di paesi terzi. I due lavoratori percettori del reddito di cittadinanza, invece, sono stati segnalati all’Inps.