Spacca i mobili di casa in preda ad un raptus: arrestato a Terzigno

Il bilancio dei controlli realizzati dai carabinieri nella giornata di ieri. Un lungo elenco di provvedimenti eseguiti e reati accertati. Si va da Torre Annunziata: 132 le persone identificate, 47 le vetture passate al setaccio. In manette per resistenza un 48enne di San Giuseppe Vesuviano, agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Terzigno. I carabinieri sono stati allertati perché, proprio dal suo appartamento, arrivavano grida e rumori forti. L’uomo stava spaccando i mobili di casa in preda all’agitazione. I militari hanno provato a calmarlo, ma lui ha reagito spintonando anche loro. Arrestato, è stato ri-sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Un anno anche per un 51enne di Pompei condannato a 365 giorni di detenzione domiciliare per evasione. Un mese di reclusione per una 62enne del Parco Penniniello per violazioni alle misure di prevenzione alle quali era sottoposta. Nel carcere femminile puteolano anche una 61enne di Trecase condannata a 3 anni e 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e la pubblica fede. Un anno e 4 mesi di reclusione per un 34enne di Boscotrecase per reati inerenti il traffico di stupefacenti.