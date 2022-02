“Sono i rapinatori” e li massacrano di botte nella stazione Circum: il video virale

E’ virale nei social, e in particolare in Welcome to favelas, un video che immortala tre uomini vittime di un pestaggio. I fatti sulla banchina della stazione ferroviaria di Castello di Cisterna, linea Circumvesuviana. Le indagini dei carabinieri sulla violenza documentata dal web hanno permesso di identificarle come i responsabili di una rapina ai danni di una pasticceria proprio a Castello di Cisterna. Questa è avvenuta il 4 febbraio scorso. I tre sono fermati dai militari dell’Arma il giorno dopo, 5 febbraio. Le immagini riprese con smartphone farebbero riferimento quindi a un arco temporale che precede l’arresto. Sono in corso accertamenti volti all’identificazione degli aggressori.

I tre, stando, ad una prima ricostruzione sarebbero entrati nel negozio e dopo aver intimato al pasticciere di consegnare l’incasso della giornata lo hanno aggredito fin a ridurlo ad una maschera di sangue. La vittima 55enne è stato medicata all’Ospedale Santa Maria della Pietà e ha ha avuto una prognosi di cinque giorni.