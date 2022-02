Soccorritore del 118 picchiato nel Napoletano: “Ecco come mi hanno ridotto”

«Autista Soccorritore della Postazione Giugliano ridotto così!». Con l’occhio tumefatto, ritratto nella foto. A segnalare l’ennesima aggressione l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate che scrive su Facebook: «Alle ore 3.00 di questa notte la postazione di Giugliano, Asl Napoi 2 nord, è allertata in vico La Torre per un paziente in agitazione psicomotoria». Si tratta di un napoletano aggressivo «già al telefono con la Centrale operativa», la precisazione. Segue il racconto: «La postazione 118 parte chiedendo alla Centrale il supporto delle forze dell’ordine, ma, per cause ancora da chiarire, sono arrivati prima (e solamente) i sanitari accolti, senza un buon motivo, dall’energumeno che per prima cosa ha sferrato un cazzotto in pieno volto all’autista! In foto le conseguenze…»

Quindi gli interrogativi, i punti da chiarire: «La polizia è stata allertata? Se sì, perché non è intervenuta? Si può sempre “giustificare“ l’aggressione da parte di un paziente in agitazione psicomotoria? Attendiamo risposte affinché i nostri colleghi non siano ridotti più così», la conclusione.