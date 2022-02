Ore di paura questa mattina per un uomo steso sui binari della Circumflegrea. I fatti sulla linea Eav che collega Montesanto a Torregaveta passando passando per i quartieri a Ovest di Napoli. I disagi sono durati circa un quarto d’ora. A segnalare l’accaduto il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio: “Stamattina – scrive sul suo profilo social – un esagitato si sdraia sui binari farfugliando frasi incomprensibili e bloccando la circolazione della Circumflegrea. Costretti ad allertare le forze dell’ordine che lo portano via. Succede anche questo”.

Intanto a distanza di venti anni possono ripartire i lavori della stazione della Cumana di Baia nel comune di Bacoli (Napoli). Il cantiere era chiuso per il contenzioso giudiziario tra il Commissario Straordinario di Governo ex Legge 877 e la ditta concessionaria dei lavori. Ad annunciare la svolta il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione: “Bacoli, dopo 25 anni, avra’ la prima stazione archeologica della ferrovia Cumana. Definitivamente chiuso il contenzioso giudiziario tra il Commissario Straordinario di Governo e la ditta concessionaria dei lavori, per il completamento della nuova stazione di Baia”. Gia’ depositato l’accordo in tribunale tra le parti. Il progetto esecutivo era stato approvato nel 2003.