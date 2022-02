Lutto in Abruzzo: cordoglio infatti per la scomparsa di Enzo Ventimiglia è espressa dall’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris. Ventimiglia era tra i primi soccorritori a giungere sul posto della valanga che nel 2017 travolse il resort di Rigopiano. Il 31enne è morto l’altra notte in un incidente automobilistico nella Marsica. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane nel tentativo di non investire un cane che attraversava la strada, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro il palo. L’animale è stato rinvenuto morto sul luogo dell’incidente.

«Ci lascia un giovane appassionato di montagna, impegnato anche nel Soccorso alpino», afferma Liris. «Un esempio per i suoi coetanei e per i più giovani considerando che ha dedicato l’intera esistenza al prossimo. Era anche tra i soccorritori ad arrivare per primi a Rigopiano dopo la tragedia della slavina che travolse l’albergo. Anche tra i soccorritori dei quattro escursionisti rimasti per giorni sotto una valanga del Monte Velino».