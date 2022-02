Si lancia sotto al treno della Circumvesuviana, donna muore sul colpo

Si e’ uccisa lanciandosi sui binari all’arrivo di un treno. E’ morta cosi’ una donna di 57 anni di Castellammare di Stabia (Napoli). La tragedia, nel primo pomeriggio sulla tratta della Circumvesuviana che collega Meta a Castellammare. Sul posto si e’ recato il magistrato di turno del Tribunale di Torre Annunziata che ha disposto la rimozione della salma. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Lo hanno fatto per appurare se si sia trattato di incidente involontario o di un gesto determinato da parte della vittima. I viaggiatori che si trovavano sulla banchina in attesa del convoglio hanno raccontato di avere visto la donna lanciarsi sulle rotaie all’arrivo del treno e cio’ ha fatto escludere la possibilita’ che la vittima sia caduta accidentalmente.

Da qui, la decisione dell’autorita’ giudiziaria di far trasferire immediatamente la salma all’obitorio dei cimiteri di Castellammare di Stabia. La circolazione dei treni è temporaneamente sospesa e sono attivate delle navette su gomma sostitutive per il percorso da Meta a Castellammare di Stabia. ”Siamo vicini alla famiglia della vittima – ha commentato il presidente di Eav, Umberto De Gregorio – al motorista e al capotreno che vivono sempre come drammatico trauma queste scioccanti vicende, talvolta, come in questo caso, inevitabili”.