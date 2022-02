Una voragine larga circa tre metri si e’ aperta la scorsa notte nel comune di Palma Campania, nel Napoletano, inghiottendo un’auto parcheggiata nei paraggi. Non ci sono persone coinvolte. Il cratere si e’ aperto in via San Nicola, nel cortile di una abitazione. Dunque, in un’area privata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Napoli per recuperare con l’ausilio di una gru l’auto parcheggiata. Evacuata per precauzione l’unica famiglia residente. Messa in sicurezza l’area. Adesso c’è da chiarire cosa abbia provocato l’apertura della grossa voragine. Per fortuna nessuno era presente nel veicolo né nelle vicinanze, evitando un epilogo drammatico della vicenda.

Intanto ventiquattro strade di Pomigliano d’Arco (Napoli), saranno completamente riqualificate nel 2022. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Del Mastro, commentando la partenza del piano di rifacimento e manutenzione stradale avviato ieri su via Romani. L’importo di spesa per la manutenzione straordinaria delle prime 12 strade e’ di oltre 2 milioni di euro. Ne seguiranno altre 12 subito dopo. “Stiamo sistemando radicalmente alcune strade della nostra citta’ – spiega il sindaco – sia del centro urbano che nelle aree di periferia. Sono in corso lavori radicali, non solo relativi al manto stradale, ma anche ai marciapiedi. Intanto gli uffici competenti stanno per aggiudicare altri lavori riguardanti non solo importanti arterie ma anche strade piu’ piccole ma molto trafficate.