Cabina di regia a palazzo Chigi sulle nuove misure anti-Covid del governo. I bambini da 0 a 6 anni, secondo gli orientamenti della cabina, andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad – è spiegato – scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina. Il consiglio dei ministri successivo alla cabina di regia metterà le decisioni nero su bianco.

Scuola, le indicazioni della cabina di regia

Il nuovo quadro prevedrebbe per i nidi e le materne – quindi da 0 a 6 anni – la permanenza in classe dunque in presenza, fino al quinto caso di positività, scatta la dad dal quinto in su. Per la scuola primaria – da 6 anni a 12- scatta quella che in cabina di regia è definita come «divaricazione» con la distinzione tra vaccinati e non. Dal quinto caso in su, infatti, gli studenti vaccinati restano in classe, mentre vanno a casa quelli che non lo sono e che dovranno usufruire della cosiddetta dad. In scuola secondaria – dai 12 anni in poi – le maglie si stringono alla luce del maggior numeri di vaccinati: basteranno infatti due casi in classe per far scattare la dad.

Quindi A partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad: la didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi.