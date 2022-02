Ripristinata in entrambe le direzioni la regolare circolazione lungo la strada statale 7 Appia in provincia di Avellino. Qui in un incidente stradale, verificatosi nel territorio comunale di Montemarano, tra un mezzo pesante, un furgone ed un’auto, con il ferimento di tre persone. In precedenza, a causa dell’incidente, l’Anas aveva provveduto a chiudere, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale a Montella.

Modificata la viabilità: le uscite obbligatorie erano, provenendo da Avellino, Volturara Irpina e provenendo da Lioni, Montemarano. Sul posto hanno operato le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.