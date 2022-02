L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle ore 18.36 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Al momento registrate 5 scosse, le più significative alle 20.04 alla profondità di 4.0 km con magnitudo 1.9. Poi alle 20.05 alla profondità di 4.8 km con magnitudo 2.2, entrambe con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Nessuna segnalazione di danni o disagi da parte della popolazione è al momento pervenuta alla Centrale di Polizia municipale di Pozzuoli. Si stanno comunque effettuando le verifiche sul territorio. L’Amministrazione comunale, insieme alla Protezione civile del Comune di Pozzuoli segue l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto.

Due forti scosse di terremoto sono state avvertite anche in provincia di Reggio Emilia. Ingv comunica che la magnitudo del primo sisma, alle 19.55, è stata di 4.0, con epicentro a 4 km dal comune di Bagnolo in Piano (RE). L’epicentro è localizzato a 7 km di profondità. La seconda scossa alle 21, con una magnitudo di 4.3 e localizzata a 3km da Correggio (RE), a una profondità di 6 km. Le scossa sono state avvertite anche a Parma, Bologna e Modena. Sui social segnalazioni anche da Mantova, Verona, Bergamo e Milano. Al momento non si segnalano danni.