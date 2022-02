È di quattro feriti, per fortuna non gravi, due residenti nel napoletano e gli altri residenti nel territorio tra Marcianise e Teverola, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 7bis. Il sinistro a pochi metri dallo svincolo della Nola-Villa Literno, nel territorio comunale di Teverola. Nello scontro sono coinvolte tre vetture, tra cui un’auto dei carabinieri. Quest’ultima era impegnata in un servizio di controllo del territorio a presidio di legalità contro la criminalità. Proprio in uno degli snodi in cui spesso transitano attività illecite.

I feriti, i due carabinieri e i due occupanti delle altre vetture sono soccorsi e accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa. Fortunatamente dai primi accertamenti non avrebbero subito gravi conseguenze. Anche per i carabinieri qualche giorno di prognosi che dovrebbero superare in fretta.