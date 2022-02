Dramma sfiorato nella notte in Alta Irpinia. Sette ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sulla strada Statale 7 bis, denominata Ofantina, per il sinistro che ha visto coinvolte due autovetture. Una si è ribaltata. A bordo cinque ragazzi, tutti rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. A bordo dell’altra autovettura altre due persone, medicate sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza insieme all’area interessata.

Incidente stradale mortale, invece, ieri sera in via di Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 433, periferia di Roma. Un uomo di 41 anni, alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo colpendo un palo a lato della strada. Immediati i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, pattuglie del V Gruppo Prenestino “ex Casilino” e del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.