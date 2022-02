Dramma nel pomeriggio a Scafati, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente. Il sinistro in via Lo Porto, nei pressi dello svincolo cittadino della Statale 268 dei Paesi Vesuviani. A scontrarsi un’auto sportivo ed uno scooter. Per il giovane conducente del mezzo a due ruote l’impatto è risultato mortale. Inutili i soccorso arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per Marcello, il 22enne vittima dell’ennesimo sinistro finito nel sangue.

L’ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, si è lasciato andare ad un lungo posto: “Caro Marcello, non ti conoscevo.. ho saputo del tuo incidente, questa sera, con la moto a via Lo Porto.. dei tuoi 22anni.. ho letto i commenti di tanti tuoi coetanei, di tuoi amici su fb.. hai “gelato” tutti.. si, perché non si può morire a 22 anni.. perché è innaturale che un papà e una mamma debbano vivere una tragedia così grande.. oggi Scafati perde un suo figlio e la tua morte deve essere una testimonianza per noi tutti sul valore della vita.. io preferisco ricordarti con un tuo scritto sui social in cui dicevi..

“..non arrenderti mai perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio”.. da credente voglio sperare che da lassù tu possa dare forza al dolore grande di tua mamma.. dei tuoi affetti più cari.. di chi non riuscirà mai a darsi una ragione di quello che resta per noi tutti.. si, per tutti una tragedia e un giorno di lutto per Scafati.