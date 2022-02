Schianto all’incrocio, una vettura sale sul marciapiede e trancia la condotta del metano. E’ accaduto ad Avellino. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Enrico Capozzi, all’incrocio con via Piave, per l’incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Una, dopo il violento scontro, è finita sul marciapiede e ha danneggiato il tubo del gas, con la conseguente fuoriuscita del metano. Alla guida dei due veicoli, una donna ed un ragazzo, rimasti entrambi feriti. Sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

La condotta è stata messa in sicurezza. Sono poi intervenuti i tecnici dell’azienda che si occupa della distribuzione del metano. Paura e disagi per i residenti.