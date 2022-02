Nel corso dei consueti controlli per il contrasto all’abusivismo edilizio, la Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del Comandante Tenente Colonnello Fabrizio Palladino, ieri mattina, ha scoperto e posto immediatamente sotto sequestro una villetta completamente abusiva. La casa era quasi terminata: mancavano pochissimi interventi.

Accanto a essa anche un’officina di autoriparazione ampliata abusivamente. Il proprietario committente dei lavori è finito così denunciato a piede libero per violazione delle normative urbanistiche, di tutela del paesaggio.

Si tratta dell’ennesima operazione sull’antibusivismo edilizio posta in essere dalla polizia municipale sangiuseppese. Il Corpo in poco più di un anno ha denunciato circa 50 abusi edilizi ed eseguito almeno una trentina di sequestri. Questa della villetta è solo l’ultima in ordine di tempo.