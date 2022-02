“Oggi per la nostra città è un giorno di dolore. Perdiamo un giovane figlio di San Giuseppe Vesuviano, coinvolto in un tragico incidente stradale. A certe disgrazie improvvise ed inattese, che avvertiamo come profondamente ingiuste, non ci sono risposte facili.

Michele aveva una bellissima famiglia con tre splendidi bambini. Li affidiamo a Dio: che possa lenire la loro sofferenza ed il loro dolore. La comunità di San Giuseppe Vesuviano – sono certo – gli sarà sempre accanto”. Questo il pensiero del sindaco Vincenzo Catapano per la morte di Michele Casillo. Il barbiere 37enne è deceduto ieri in seguito ad un incidente sull’A30 a Palma Campania.