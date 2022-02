Un incendio in un’abitazione in via Cozzolino a San Gennaro Vesuviano. Le fiamme, forse scaturite da una stufa elettrica, hanno invaso stanza da letto dove vive una coppia di ultraottantenni. Uno dei due ha perso la vita, forse nel tentativo di salvare il coniuge. Ma non c’è ancora una ricostruzione ufficiale dell’accaduto. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Giovanna Catapano, 86 anni, è morta per le fiamme che l’hanno avvolta nella sua abitazione in via Cozzolino. Il marito, Gennaro Boccia, 88 anni, ha provato a salvarla ed è rimasto gravemente ustionato e intossicato e adesso lotta per la vita. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che la donna si sia addormenta davanti al camino avvolta da una coperta. Una scintilla avrebbe innescato l’incendio che l’ha uccisa. Non confermata la presenza della stufa elettrica di cui si era appreso in precedenza.

Il sindaco sangennarese, Antonio Russo ha messo l’accento sulle difficoltà degli anziani: “Giovannina e Raffaele avevano perduto di recente un figlio e un genero, l’uno morto di covid, l’altro per infarto. Tutta l’amministrazione è vicina al superstite dell’incendio e ai familiari. Questa vicenda ripropone il problema degli anziani, fragili e spesso soli anche a causa della pandemia”.