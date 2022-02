Salvini “bruciato” sul carro di Carnevale a Napoli

“Piena solidarieta’ e vicinanza al nostro segretario Matteo Salvini, vittima di un atto vile da parte dei responsabili di una Ong, a Scampia”. Cosi’ il segretario regionale campano della Lega Valentino Grant, il coordinatore cittadino di Napoli Severino Nappi e il parlamentare Gianluca Cantalamessa in relazione a quanto avvenuto in occasione del Carnevale del Gridas. In scena nel popolare quartiere napoletano di Scampia e conclusosi col tradizionale rogo del carro allegorico. Sono finite in fumo anche le maschere raffiguranti il volto dell’ex ministro dell’Interno. Tra i promotori dell’iniziativa carnevalesca una Ong impegnata nel salvataggio dei profughi a mare.

“Quanto avvenuto – sottolinea la nota congiunta – e’ ancora piu’ grave e inqualificabile perche’ si verifica durante una manifestazione spacciata per festa di pace e di accoglienza. Per di piu’ un periodo cosi’ tragico per l’Europa, dovuto alla guerra in Ucraina. Oramai non ci stupiamo piu’, questo e’ il senso di pace che hanno una certa sinistra e certe Ong, opportunisti del falso buonismo”.