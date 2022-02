Le vittime erano soprattutto anziani e disabili. Prima erano ‘individuati’ all’interno degli uffici postali. Poi all’uscita erano inseguiti in luoghi piu’ isolati, minacciati con una pistola scenica e rapinati. In tre, tutti pluripregiudicati, sono finiti bloccati dai carabinieri nei rioni Ponticelli, San Lorenzo e Sanita’ di Napoli. Sono tutti gravemente indiziati della commissione, a vario titolo, di tre rapine e di quattro rapine tentate. I tre agivano negli uffici postali del capoluogo e della provincia partenopea con il cosiddetto metodo del “filo di banca” Vittime utenti anziani intenti a prelevare, presso uffici postali di Sant’Anastasia, Cercola e Napoli, emolumenti pensionistici o somme di danaro contante. In particolare, e’ ricostruito il modus operandi.

Uno dei soggetti individuava le vittime all’interno dei vari uffici postali e ne segnalava l’uscita agli ulteriori due componenti della banda. Questi, dopo averle seguite in luogo piu’ isolato, procedevano materialmente a compiere la rapina. Utilizzando anche una pistola scenica, poi rinvenuta e sottoposta a sequestro dai militari nel corso dell’attivita’. Nel corso dell’indagine sono stati documentati altri quattro tentativi di rapina in un ufficio postale di Sant’Anastasia e in tre uffici postali di NAPOLI (quartieri Poggioreale, Ponticelli e Barra).