Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno notato in via Santa Maria a Cubito a Giugliano in Campania tre donne. Una delle quali con un passeggino vuoto. Dopo essere uscite da un centro commerciale, nascondevano alcuni vestiti nel passeggino. I poliziotti, insospettiti, le hanno fermate nel parcheggio mentre riponevano la merce nel baule di un’auto. Trovandole in possesso di un cacciavite a punta del tipo “uncino” e di numerosi capi di abbigliamento. Molti dei quali privi delle placche anti-taccheggio, per un valore complessivo di 1.700 euro. I.B. e I.B, napoletane di 33 e 35anni, e A.D.M., 19enne di Volla, tutte con precedenti di polizia, sono state arrestate per furto aggravato.

Individuati inoltre i ladri che la notte tra l’11 e il 12 febbraio scorso, forzando la saracinesca di una caffetteria di via Gemito a Napoli, erano entrati all’interno dell’attivita’ commerciale. Avevano rubato il registratore di cassa. I carabinieri hanno analizzato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Perquisite diverse abitazioni di persone gia’ note alle forze dell’ordine. Del furto dovranno rispondere ora tre pregiudicati rispettivamente di 35, 31 e 34 anni. I primi due sono di Marano mentre il terzo e’ napoletano, della zona dei Guantai. Sono stati tutti denunciati a piede libero.