Prima ha aggredito un carabiniere in ospedale libero dal servizio. Poi, dopo avergli sottratto la pistola d’ordinanza, ha cercato di aggredire la convivente ricoverata. Per fortuna i poliziotti sono riusciti ad evitare il peggio, ma l’uomo è scappato. È accaduto la notte scorsa all’ospedale di Caserta, dove un 41enne del Napoletano ha scatenato il panico. Il movente sarebbe la gelosia. In base alla ricostruzione effettuata dagli agenti del posto fisso ospedaliero, il 41enne napoletano ha aggredito il carabiniere, ritenendo che il militare fosse il presunto amante della compagna ricoverata. L’uomo gli ha sottratto l’arma di ordinanza e si è quindi diretto verso la donna con l’intento di “punirla”.

A quel punto sono sopraggiunti i poliziotti che glielo hanno impedito ma l’uomo, per nulla intimorito, ha minacciato tutti. Dopo essere identificato, si è diretto verso l’uscita, ha lasciato l’arma con il colpo in canna e si è dileguato.