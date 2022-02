Ruba carte di credito dalle auto in sosta al cimitero, preso 54enne di Terzigno

Per un anno e mezzo ha prelevato ingenti somme di denaro utilizzando carte di credito e bancomat rubati nelle auto in sosta al cimitero di Avellino. Sembrava inafferrabile il 54enne originario di Terzigno arrestato dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo irpino. Sono arrivati a lui conclusione delle indagini cominciate nel novembre del 2020. Gli investigatori, sulla scorta dei riscontri forniti dagli istituti di credito di Avellino dai cui sportelli automatici era prelevato il denaro, hanno passato in rassegna le migliaia di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. Riuscendo così alla fine ad individuare il responsabile.

L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito è firmata dal Gip del tribunale di Avellino. E’ arrivata su richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma. Un incubo per tanti che ha trovato fine dopo lunghe indagini.