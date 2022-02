Il sindaco di Grumo Nevano, Gaetano Di Bernardo si e’ recato poco fa in via Risorgimento a Grumo Nevano (Napoli) dove ieri sera e’ stata uccisa Rosa Alfieri di 23 anni. Il sindaco ha confermato che l’uomo in fuga dalla serata di ieri solo da qualche mese aveva fatto ritorno nella cittadina a nord di Napoli, dopo un periodo trascorso all’estero, in Spagna. Per questo motivo aveva chiesto anche la residenza. “Il mio pensiero e quello dell’intera comunita’ cittadina, ovviamente, va alla famiglia Alfieri. Noi non li lasceremo mai soli”, ha aggiunto. Il sindaco ha anche detto che nella serata di ieri ha sentito la mamma dell’uomo in fuga. ” E’ una donna distrutta dal dolore”. Davanti al portone sono intanto spuntati dei fiori bianchi per la giovane vittima.

Sono proseguite tutta la notte e continuano ancora oggi, le indagini dei carabinieri di Giugliano (Napoli). Si prova a ricostruire quanto avvenuto ieri sera in un appartamento di via Risorgimento a Grumo Nevano. Il corpo della ragazza, era nell’abitazione di un vicino di casa, un 31enne che aveva affittato l’appartamento circa due settimane fa proprio dal papà della vittima. Su quest’ultimo si concentrano le indagini dei militari, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, anche perché l’uomo si è reso irreperibile ed è ora ricercato dagli investigatori.