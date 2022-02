A Fanpage.it parla la madre di Elpidio D’Ambra, il 31enne di Grumo Nevano (Napoli) che ha confessato di aver ucciso la 24enne Rosa Alfieri. “Non è mio figlio, è un mostro. Sono vicina alla famiglia di Rosa” afferma la donna. “Per me possono anche darlo da mangiare ai maiali. Possono fare quello che vogliono di lui. Io sto male per la ragazza, sono con loro nel dolore e l’ho detto già detto: per qualunque cosa io sono a disposizione. Pure se hanno bisogno che testimoni contro di lui, io lo faccio”, “è un mostro, non una persona, non ci sono parole. Mi dispiace tantissimo per la ragazza, ogni volta penso a quanto avrà sofferto. So soltanto che sto male per loro. Non voglio che sia più detto che è mio figlio, quella parola non la voglio più sentire Ci ha distrutto, ha distrutto tante famiglie. Questo lo fa solo un mostro, nessuno più”.

Mentre le indagini proseguono per accertare quanto accaduto, si attende l’autopsia che potrà aiutare a ricostruire ancora di più quanto è avvenuto. Elpidio D’Ambra è stato rintracciato dopo diverse ore in ospedale a Fuorigrotta. Ha raccontato di avere invitato la ragazza ad entrare nel suo appartamento per chiederle informazioni sulle bollette della corrente. A questo punto, ha detto ancora l’uomo, ha sentito “delle voci nella sua testa che gli dicevano di agire”.