Ritrovato a Stromboli da una squadra di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico siciliano, il giovane napoletano di cui non si avevano notizie da giovedì pomeriggio. Il ragazzo, ritrovato nella zona impervia di Vallonazzo, si presentava in difficoltà. Ma in discrete condizioni di salute. Recuperato dai tecnici, lo hanno accompagnato in guardia medica per i controlli sanitari. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ringrazia per il supporto logistico e operativo, in particolar modo il Maresciallo Giuseppe Calà, comandante della stazione locale dei Carabinieri, e la Guardia di Finanza. Sul posto per le operazioni di ricerca presenti il SAGF della Guardia di Finanza, insieme ad un loro elicottero. Anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i Volontari della Protezione Civile.

Alle ore 13 circa della giornata odierna l’uomo era ritrovato in stato confusionale in una zona impervia. Qui lo hanno tratto in salvo le Forze dell’Ordine che lo hanno poi accompagnato alla guardia medica. Le condizioni fisiche appaiono buone, anche se saranno prudenzialmente condotti ulteriori accertamenti. Grande soddisfazione per il felice esito delle ricerche è espresso dal Prefetto, Cosima Di Stani.