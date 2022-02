Una donna incinta di sette mesi aggredita da due rapinatori, poco più che maggiorenni, nel comune campano di San Felice a Cancello (in provincia di Caserta). I fatti in una strada secondaria del capoluogo, un’area poco frequentata dai residenti ma vicina all’abitazione della vittima. I due malintenzionati, quando hanno visto la gravidanza della donna con il pancione, hanno interrotto il tentativo di furto e nel giro di pochi attimi sono fuggiti, lasciando la vittima riversa a terra. Una volta compreso cosa le fosse successo, la donna ha subito chiamato i soccorsi telefonando al 118 di San Felice a Cancello per un’ambulanza. A scriverne è Il Mattino edizione Caserta.

Una volta giunta in Pronto soccorso, i medici e gli infermieri di turno hanno accertato le sue condizioni, risultate buone. Ma lo spavento per la rapina l’ha tormentata per tutte le ore successive. E così la donna ha deciso assieme al marito di rivolgersi immediatamente al proprio ginecologo di riferimento, che l’ha visitata nella giornata di ieri.