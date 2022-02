Alcuni colpi di pistola sparati contro le vetrate della caffetteria Bistrot, in via De Nicola, a Nocera Inferiore (Salerno). Si trova proprio nelle vicinanze dell’ospedale Umberto I. Non vi sono feriti e le vetrate si sono solo scalfite in quanto antisfondamento. Al momento non si esclude alcuna pista all’origine dell’accaduto. Sembrerebbe che il responsabile sia una persona arrivata a piedi e fuggita allo stesso modo. Indagano i carabinieri della locale tenenza agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi e gli agenti della Scientifica che hanno fatto i rilievi. Si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Anche il sindaco Manlio Torquato si è espresso sull’accaduto. “Ancora un episodio grave in poco tempo. Abbiamo incontrato appena pochi giorni fa il Prefetto e le Forze dell’ordine in un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica richiesto dopo l’episodio di una bomba esplosa nella notte e due gravi aggressioni ai danni di ragazzi. La domanda di sicurezza dunque si rafforza nella sua urgenza. Chiedo a nome dell’intera città risposte rapide ed efficaci. È una urgenza alla quale non possiamo in alcun modo venir meno. Bisogna fermare questa pericolosa crescita. Siamo a fianco delle autorità inquirenti. E sollecitiamo nuovamente la collaborazione della società civile”.