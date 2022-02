A partire dal 2022 il governo ha messo a disposizione diversi Bonus e Agevolazioni per le famiglie Italiane, si tratta di diversi Bonus che possono essere richiesti da tutti coloro che possiedono un Isee familiare basso, si tratta del Modello che fotografa la situazione reddituale della famiglia, come detto i Bonus sono molteplici, si va dal Bonus Bollette al Bonus per le famiglie che hanno figli, nell’articolo facciamo il punto della situazione con tutti i dettagli e le ultime Novità.

Come ben noto il modello Isee indica la situazione economica del nucleo familiare, tenendo conto di redditi e patrimoni di tutti i membri del nucleo, e a partire dal 2022 arrivano diverse novità inerenti a sconti e agevolazioni a favore dei beneficiari. Il bonus Isee 2022 prevede numerosi sconti e agevolazioni per tutti i beneficiari e ricordiamo che l’Isee 2022 si riferisce alla condizione economica dei 24 mesi precedenti ( redditi e patrimoni del 2020).

Proprio la situazione economica causata dalla pandemia coronavirus e con numerose restrizioni del Governo per arginare la diffusione della pandemia ha fatto attuare al Governo una manovra che prevede aiuti e contributi a fondo perduto per limitare le perdite di fatturato soprattutto delle attività commerciali.

Ovviamente i possessori di ISEE basso avranno più opportunità di fruire di numerose agevolazioni, vediamo nel dettaglio i bonus e agevolazioni:

-reddito e pensione di cittadinanza (RdC e PdC);

-bonus bollette;

-esonero (o riduzione) dalle tasse universitarie;

-esenzione dal ticket sanitario;

-reddito di emergenza (REM);

-bonus internet per telefono, pc, tablet;

-conto corrente zero spese;

-gli assegni familiari;

-l’agevolazione sui mutui per gli under 36.

L’Isee

Il modello ISEE 2022 è il documento che fotografa e certifica la situazione economico reddituale e patrimoniale di un determinato nucleo familiare o di una singola persona se non è sposata e non ha figli, questo documento nel corso degli anni è diventato il principale strumento che lo stato richiede ai cittadini per poter erogare loro Bonus e Prestazioni a Sostegno del Reddito.

A breve andremo a vedere quali sono tutti i documenti necessari da presentare, tra i documenti più comuni c’è sicuramente il saldo e la giacenza media di tutti i conti correnti, libretti e carte prepagate, nel dettaglio vediamo quali sono i documenti da richiedere e preparare:

Documento d’identità e codice fiscale di chi richiede l’Isee

Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

In caso di locazione della casa di residenza: il contratto di affitto registrato

Per quanto riguarda i Redditi (2020): Modello 730 e/o Modello Redditi (Ex modello UNICO)

Modelli CU, Certificazione Unica; Certificazioni e/o altra documentazione circa compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli ecc…

Depositi bancari e/o postali, libretti, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, ecc (anche se detenuti all’estero)

Giacenza media conto corrente bancario e postale al 31/12/2020

Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare anche se detenuto all’estero

Quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà

Targa o estremi di registrazione al P.R.A. di: autoveicoli; motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc; navi e imbarcazioni da diporto

