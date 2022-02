La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato attualmente in vigore. Con scadenza alle 14, fino alle 23.59 di oggi. Si prevedono ancora venti forti, che da occidentali diverranno settentrionali, con locali rinforzi, e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. La Protezione civile raccomanda “alle autorità competenti di mantenere in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”, e ricorda “che l’allerta vento non è associata ad alcun codice colore”.

Scuole chiuse invece a Monte Sant’Angelo (Foggia) a causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore sferzano sulla Capitanata. Lo annuncia Pierpaolo d’Arienzo, sindaco del comune foggiano: “per questioni di sicurezza e incolumita’ ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale”. Il primo cittadino ha anche ordinato la chiusura del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti mentre il porta a porta sara’ eseguito normalmente. D’Arienzo fa sapere che con il comandante della Polizia locale, i carabinieri, la Protezione Civile e l’intera “amministrazione stiamo monitorando continuamente la situazione”. L’invito alla popolazione e’ di “non frequentare aree dove sono presenti alberi”.