Due persone denunciate, undici bici elettriche sequestrate e rimozione di fioriere e paletti in ferro utilizzati per ”delimitare” posti auto sulla pubblica strada rimossi. E’ il bilancio di un servizio ”alto impatto” svolto tra Torre Annunziata e i comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme a quelli del reggimento Campania. Controlli hanno riguardato in particolare le biciclette elettriche. Su 47 mezzi ispezionati grazie alla piattaforma mobile in dotazione alla Motorizzazione Civile, 24 sono risultati irregolari. Sanzioni elevate per quasi 37.000 euro. Undici bici inoltre sono sottoposte a sequestro in quanto risultate modificate rispetto alle caratteristiche originali.

L’area boschese

Durante le diverse attivita’, i militari hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 57 anni di Boscotrecase, gia’ noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Da quanto emerso, il cinquantasettenne aveva da poco rubato uno scooter. Dopo le formalita’ di rito, il mezzo e’ stato restituito al legittimo proprietario.

Pompei

A Pompei invece i carabinieri hanno denunciato a piede libero un ristoratore di origini cinesi. Nella sua attivita’ commerciale posta sulla strada statale 145 trovati un lavoratore ”in nero” e altri undici sono risultati assunti in difformita’ alle norme sulla contrattazione collettiva. Diverse le violazioni accertate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con ammende complessive pari a 15.000 euro. I militari impegnati anche nei porti di Torre Annunziata e di Marina di Stabia. Con il supporto dei carabinieri del servizio navale e del nucleo subacquei di Napoli, hanno controllato diciotto imbarcazioni da pesca e da diporto. Elevando diverse sanzioni per l’inosservanza alle normative del codice della navigazione.