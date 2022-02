Hanno tentato di rapinare un ufficio postale a Pomigliano d’ Arco travestiti da impiegati, con casacche con il logo di Poste Italiane ed un falso pacco da recapitare, ma sono finiti scoperti. Due malviventi sono entrati in azione nell’ ufficio postale di via San Pietro. Qui si sono introdotti fingendo di dover consegnare dei plichi. I due, che indossavano caschi, hanno tentato di rapinare la direttrice dell’ Ufficio. Ma sono stati individuati. A questo punto, hanno abbandonato il pacco che fingevano di dover consegnare, un plico sigillato, e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e gli artificieri per verificare il contenuto del pacco, rivelatosi inoffensivo. Via San Pietro è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Intanto sembra senza soluzione la situazione già più volte segnalata all’ufficio postale di Bagnoli, periferia di Napoli, a due passi dal mare. Gli utenti sono in fila indiana, ogni giorno, quando c’è il sole e quando piove, per evitare assembramenti all’interno. Solo una volta entrati è infatti possibile prendere il numero per accedere allo sportello. Perché non installare lo stesso sistema anche all’esterno? Consentirebbe ai cittadini di evitare code che durano anche ore, un piccolo e grande segno di attenzione.