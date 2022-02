Annachiara Amato, studentessa della Quinta C del Liceo Classico, è la vincitrice del Concorso Letterario Nazionale “CASA SANREMO WRITERS – SERIE TV” 2022. La giuria, presieduta da Maurizio de Giovanni, ha premiato il Lavoro di Annachiara intitolato “Matematicamente”. Le motivazioni sono perché avvincente e vibrante di ricordi e di amori. La notizia della vittoria ha suscitato grande entusiasmo in tutta la comunità scolastica che ha gioito insieme alla sua studentessa. La Dirigente Scolastica, la prof.ssa Emma Tortora, e suoi docenti, in particolare la prof.ssa Elsa Franco, docente di Italiano, la abbracciano emozionati ed orgogliosi per il percorso affrontato sempre con costanza e serietà. Per lo straordinario traguardo raggiunto. Gioia anche a Poggiomarino, città dove Annachiara è cresciuta e vive tuttora.

Il premio è il salotto culturale di Casa Sanremo diventato, da diversi anni, una preziosa occasione di visibilità per autori e case editrici. Un’attenta selezione di titoli anima la rassegna “Casa Sanremo Writers”. Nella settimana del Festival, si alternano presentazioni di libri, readings ed incontri con autori. Casa Sanremo Writers si è ormai affermato come uno spazio interamente dedicato all’incontro tra scrittori e pubblico dove, nei vari talk, a parlare di libri troviamo anche e soprattutto musicisti, giornalisti e personaggi di spettacolo.