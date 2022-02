Discenti a Longola. Programmate due mattinate alla scoperta del Parco Archeologico Fluviale per gli alunni della Primaria e Secondaria di I Grado. Il 17 e il 24 febbraio dalle 9.00 alle 13.00, con il supporto degli alunni del liceo classico Leonardo Da Vinci di Poggiomarino, i discenti in visita a Longola saranno coinvolti in attività laboratoriali. “Nella bottega dei Sarrasti” e nelle attività interattive per “Riportare i Sarrasti a Longola”. “Continua il nostro impegno per far conoscere la nostra storia ai ragazzi di Poggiomarino che potranno raccontarla alle generazioni future” dichiara l’assessora Maria Carillo delegata alla Scuola, alla Cultura e a Longola, da sempre a lavoro per far camminare di pari passo gli uffici preposti.

“Longola sarà culla della nostra cultura e per sempre base di studio per i nostri ragazzi” aggiunge il primo cittadino, Maurizio Falanga. Per il mese di febbraio, inoltre, l’apertura sarà di domenica dalle 9.00 alle 13.00 e la visita comincerà alle 10.00.