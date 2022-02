Volo di palloncini con i colori della bandiera ucraina, momenti di preghiere e vicinanza. Così stasera la comunità di Poggiomarino ha pregato con i cittadini ucraini, tanti quelli presenti in città. “La comunità ecclesiale di Sant’Antonio ha organizzato un momento di preghiera comune anche con i fratelli e sorelle ucraini per la pace nella loro nazione e per l’Europa tutta. La pace raggiunga gli estremi confini della terra perché siamo tutti figli dello stesso Padre. Vi invito alla preghiera. Anche papa Francesco per il 2 marzo ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina e nel mondo”. Ha riferito il parroco don Aldo D’Andria.

Anche il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga si è espresso in tal senso. “Nella Chiesa di Sant’Antonio c’è stato un momento di preghiera per la pace in Ucraina che è poi proseguito con una riflessione ed un gesto simbolico sotto la casa Comunale. In riferimento poi alla sollecitazione del Consigliere Michele Cangianiello, già da domani ci organizzeremo in tal senso per fornire il nostro apporto alla popolazione Ucraina colpita dal conflitto. Poggiomarino dimostrerà ancora una volta che ha un cuore grande”.