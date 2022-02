Buona la prima per il progetto “Alla scoperta del territorio”. Stamattina gli studenti della Scuola Media Statale “Ammendola De Amicis” di San Giuseppe Vesuviano assieme ad una rappresentanza delle scuole di Scampia e di Giugliano sono stati i primi ospiti del Parco Archeologico Naturalistico di Longola. A dare ospitalità agli studenti i discenti del liceo classico “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino. Da bravi padroni di casa, hanno organizzato e seguito le attività di accoglienza, i laboratori e le lezioni interattive.

“La mattinata alla scoperta di Longola è stata bellissima ed affascinante. I ragazzi si sono molto divertiti con la caccia al tesoro digitale, un modo simpatico per far conoscere i Sarrasti attraverso personaggi creati sul display ma che sono realmente esistiti. Abbiamo raccontato la storia attraverso il mondo che più conoscono, quello digitale “ ha spiegato l’assessora a Longola e alla Scuola Maria Carillo, presente per tutto il tempo dello scambio culturale.

“Gli studenti poggiomarinesi sono stati bravissimi a raccontare la storia del territorio in cui vivono e hanno accolto i giovani colleghi con entusiasmo e curiosità” fa sapere il sindaco Maurizio Falanga che annuncia altre due date del progetto: “per il 15 ed il 23 Marzo ci sarà la possibilità di partecipare, previa prenotazione”.