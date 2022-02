Poggiomarino si colora per la rinascita del paese. Il prossimo martedì, 1 Marzo, in occasione del Carnevale l’assessora agli Eventi Rachele Sorrentino ha organizzato una mattinata di festa ed animazione. “Non è il Carnevale che avremmo voluto regalare ai nostri piccoli concittadini. Ma nonostante la pandemia ed i terribili venti di guerra che aleggiano in Europa da qualche giorno, abbiamo pensato di regalare una nota di colore, musica e divertimento ai piccini, già fortemente colpiti dalle restrizioni Covid. Sarà un Carnevale che avrà il sapore e la voglia di rinascita. In attesa di ritornare a festeggiare in libertà ed in ogni piazza del paese” spiega Sorrentino.

Coriandolata, giochi e sfilate in maschera perchè “nonostante tutto i piccoli meritano di gioire, la loro infanzia è adesso e abbiamo il dovere di custodire e prenderci cura della spensieratezza dei bambini” afferma la professional counselor della giunta Falanga.