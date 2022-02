Picchia moglie e figlia, la ragazza scappa e lo fa arrestare: preso violento nel Nolano

Stanotte gli agenti del commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Armando Diaz a Camposano. Qui era arrivata una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato in strada una ragazza. Ha raccontato che il padre aveva picchiato lei e anche la madre. Gli agenti, giunti presso l’abitazione, hanno trovato l’uomo. Era in forte agitazione, ha iniziato a inveire contro di loro aggredendoli ma, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, è stato bloccato. L’uomo, un 43enne ucraino con precedenti di polizia, è finito arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Intanto torna a Martina Franca (Taranto) lunedi’ 14 febbraio, per il decimo anno consecutivo, “One Billion Rising”, il flash mob che coinvolge un miliardo di donne in tutto il mondo per dire basta alla Violenza di genere. Due gli appuntamenti in programma promossi dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio con il sostegno dell’Ambito Territoriale di Martina Franca. La mattina del giorno di San Valentino le note del brano “Break the Chain” giungeranno all’interno dell’Istituto superiore Leonardo da Vinci attraverso il progetto nazionale “Differenze”, attuato dal Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria.