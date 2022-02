La speranza di vita a 65 anni con la pandemia si è ridotta e quindi non ci saranno incrementi dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Né dei requisiti per l’uscita anticipata dal lavoro. Anche l’anno prossimo e fino alla fine del 2024 – secondo quanto precisa l’Inps con una circolare fatta sulla base del decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia di ottobre – si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni. Per il pensionamento anticipato resta lo stop agli incrementi previsto dalla legge del 2019. Fino al 2026 si continuerà ad andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).