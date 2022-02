Paura nel Vesuviano: licenziato minaccia ex datore di lavoro ed estorce 100 euro a ogni collega

Licenziato dall’azienda in cui lavorava, ha iniziato a minacciare di morte l’ex datore di lavoro chiedendo inoltre 100 euro ad alcuni suoi ex colleghi. Solo “perche’ rimasto senza stipendio”. E’ accaduto a Grumo Nevano, nel Napoletano. In manette e’ finito un 39enne di San Giovanni a Teduccio (quartiere del capoluogo partenopeo). L’uomo è finito arrestato dai carabinieri e condotto al carcere di Poggioreale in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord. Le accuse sono per i reati di estorsione, atti persecutori e danneggiamento.

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, e’ emerso che le condotte violente del 39enne sarebbero iniziate nello scorso mese di ottobre all’indomani del licenziamento da parte della sua azienda. Secondo gli investigatori l’uomo, oltre a minacciare l’ex datore di lavoro e gli ex colleghi, avrebbe anche danneggiato il cancello di ingresso, l’impianto di videosorveglianza e i macchinari.