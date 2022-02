Parcheggiatore abusivo strattona vigili urbani che volevano identificarlo, finisce arrestato dai carabinieri. Nelle scorse ore Cristian Ehirim, 24enne di origini nigeriane, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è finito con le manette ai polsi. Ha opposto resistenza ai controlli della polizia municipale sansebastianese che, scopertolo mentre esercitava abusivamente l’attività di posteggiatore di vetture su suolo pubblico, lo aveva avvicinato e tentato di identificare. Un tentativo che al giovane pregiudicato, beccato mentre era intento a far parcheggiare automobili in via Palmieri, nel centro del comune vesuviano, non è andato affatto giù. Pur nel torto, sorpreso a esercitare un’attività senza la minima autorizzazione, ha reagito alle richieste degli agenti della polizia municipale. In una visibile agitazione, li ha presi a strattonare. Di qui la richiesta d’intervento operata da questi ultimi ai carabinieri della locale stazione. In poco tempo si sono portati sul posto e hanno bloccato il 24enne parcheggiatore abusivo.

I militari dell’Arma, tra un insulto e l’altro ricevuto, hanno poi provveduto a mettere le manette ai polsi del giovane. Arrestandolo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnato alla locale caserma per le formalità previste dal rito, è ora in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato. Quella dei posteggiatori abusivi è una criticità che da tempo si riscontra nel comune vesuviano. Per le sue attività commerciali e di intrattenimento richiama dai comuni limitrofi tante persone.