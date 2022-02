Presso la sede del Coc in via Municipio di Palma Campania al via una raccolta fondi, medicinali e beni di prima necessità per l’Ucraina! Come fa sapere il Sindaco Aniello Donnarumma ecco la lista di ciò che può essere utile .

Medicine di ogni tipo: antidolorifici, antibiotici, antinfiammatori, oki, brufen, tachipirina, sciroppi, lacci emostatici, siringhe, bende, insulina, medicinali per l’asma, ovatta, guanti, alcool, betadine, acqua ossigenata, ferri chirurgici, cerotti, cateteri 14g,16g,24g. e tanto altro.

Panni caldi per affrontare il freddo: intimo, calzini, scarpe invernali, coperte, cuscini, plaid, ecc.

Sacchi a pelo – Walkie Talkie distanza minima 800m – Indumenti caldi militari – Abbigliamento termico – Lampade, candele, pile, tutto ciò che serve al buio

Giubbotti antiproiettili.

Generi alimentari di lunga conservazione:fagioli, pomodori, olio, piselli, tonno, simmenthal, tra, caffè, zucchero, pasta, riso, biscotti, pancarrè, e tanto altro.

Alimentari per bambini: plasmon, pastine, omogeneizzati, fazzoletti imbevuti e secchi, pannolini, assorbenti donna, latte in polvere ecc.

Qualsiasi cosa può salvare una vita umana!

Un piccolo gesto aiuterà il popolo ucraino 🇺🇦

Grazie ad ognuno di Voi 🙏