Palma Campania, ladri in azione

Amara mattinata per un cittadino palmese a cui i ladri hanno rubato all’interno del furgone che usa per lavorare. Il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione del malcapitato. I due malviventi sono finiti ripresi dal momento in cui hanno parcheggiato fronte strada, introducendosi nell’ abitazione dove era parcheggiato il furgone. Fino a quando compiuto il furto si sono allontanati.

L’appello sui social del proprietario che ha postato l’ intero video oltre che sul profilo personale, sulle pagine e gruppi social palmesi: chiunque li riconosca mi aiuti ad individuarli. I fatti sarebbero successi nella mattinata di ieri come testimonia la data 18/02/2022 dalla registrazione delle telecamere.