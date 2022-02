Due cinesi sono stati denunciati per riciclaggio dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, dopo essere stati sorpreso in possesso di oltre 400mila euro in contanti. I militari li hanno fermati a bordo di una vettura, all’altezza dell’uscita autostradale di Palma Campania. La coppia, che non ha reso dichiarazioni convincenti durante il controllo, è stata perquisita. Nell’auto è stata trovata la somma contante di 401.215 euro. Il denaro era nascosto in un borsone ed è stato sequestrato. Sono in corso indagini per chiarire l’origine e la destinazione del denaro sequestrato.

Intanto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato quartiere 3 persone, due delle quali, un uomo e una donna di 50 e 40 anni, sono stati sorpresi all’interno di un locale sequestrato perché utilizzato in passato come piazza di spaccio. Erano stati posti i sigilli ma non sono bastati a fermare la coppia. Non è chiaro quali fossero le loro intenzioni, occupare per viverci o per ristabilire una nuova punto vendita per lo stupefacente. Ciò che è certo è che entrambi sono stati denunciati e la struttura posta nuovamente sotto sequestro. A passeggio lungo lo stesso marciapiede un 20enne il cui volto era già noto ai militari. Quando lo hanno fermato hanno scoperto che fosse positivo al covid e avesse violato l’isolamento. Anche per lui una denuncia penale.