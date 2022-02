Padre e figlio intrappolati tra le fiamme, il più giovane è morto in ospedale

Questa mattina, a causa di complicazioni cliniche, è morto il 42enne coinvolto nell’incendio di un’abitazione a Casavatore con il padre di 73 anni. Era ricoverato al Cardarelli dal 9 febbraio. Il rogo si era sviluppato in via San Pietro: prima che divampassero le fiamme si era sentito i rumore di uno scoppio. I vigili del fuoco portarono fuori dalla casa padre e figlio, il più giovane però non ce l’ha fatta.

Un Incendio ha danneggiato, nella notte, un bar di contrada Cuore di Gesu’, nella periferia sud di Marsala. Il fuoco ha provocato anche una forte esplosione che ha frantumato le vetrine del locale e distrutto parte degli arredi. Le fiamme sono arrivate al primo piano e hanno annerito il prospetto dell’edificio. Il bar semidistrutto, “Kosta caffe'”, e’ conosciuto ancora con il suo vecchio nome: Bigione Lounge Bar. I vigili del fuoco stanno indagando per accertare se l’Incendio sia di origine dolosa. Pare che sia stato trovato un contenitore di liquido infiammabile.