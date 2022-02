Ottaviano: a fuoco deposito di materiale plastico all’interno del vivaio

Nella mattinata, ad Ottaviano è divampato un poderoso incendio in un capannone adibito a deposito di materiale plastico, situato a ridosso del Cimitero. Il capannone, all’interno di un vivaio, sarebbe gestito dal proprietario dello stesso. Complice il vento che ha alimentato le fiamme si è temuto il peggio, che il rogo potesse lambire anche il cimitero, intanto prontamente evacuato da visitatori e personale. Dopo pochi minuti sul web sono circolate le varie immagini in cui si vede chiaramente una folta nube nera sovrastare l’area interessata.

Le operazioni di spegnimento si sono avviate celermente, e le fiamme domate dai vigili del fuoco che ancora sono presenti sul posto. Bisogna infatti spegnere piccoli roghi ancora presenti data la particolarità del materiale andato a fuoco.

Per quanto riguarda le dinamiche dell’incendio sono ancora da chiarire. In città intanto c’è timore per la nube tossica che si è sollevata lungo tutta Ottaviano. Era visibile anche a chilometri di distanza.